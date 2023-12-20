Фестиваль «Котики, которые любят» в Москве

Новый год – время чудес. И будет здорово, если праздничные дни исполнят самые заветные желания: тот, кто давно мечтал о питомце, наконец-то встретит своего, того самого хвостика. А тот, кто грезил о семье, обретет свой дом, где любят и никогда не дадут в обиду.

Приглашаем Вас 5 января на фестиваль, организованной компанией Четыре Лапы и фондом «Котики, которые любят».

Здесь Вы сможете пообщаться с самыми милыми, пушистыми и очаровательными подопечными фонда, узнать их истории – возможно, кто-то из хвостиков покорит ваше сердце и станет лучшим и преданным другом. Не волнуйтесь: волонтеры фонда обязательно ответят на все вопросы и дадут необходимые консультации. А те, кто в этот день заберет питомца с фестиваля, получат наборы от Четыре Лапы со всем необходимым для нового члена семьи.

Вы пока не готовы к такому ответственному шагу? Все равно приходите, ведь здесь сможете узнать, как еще можно помочь четвероногим подопечным фонда «Котики, которые любят».

Увидимся 5 января!