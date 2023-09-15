Приглашаем на пет-френдли фестиваль “Форте Фест” в Энгельсе!

Мы рады, что с каждым годом в нашей стране проводится все больше пет-френдли мероприятий! Еще бы, ведь так здорово провести время с четвероногим другом и знать, что вам рады!

17 сентября с 12:00 до 17:00 в Энгельсе пройдет «Форте Фест» – фестиваль качества жизни, и в этом году его партнером будет выступать компания Четыре Лапы.

Берите всю семью, не забудьте любимого питомца, ведь вас будут ждать:

беспроигрышная лотерея;

дог-бар с угощениями;

зона аджилити для освоения новых трюков;

модный показ с возможностью продемонстрировать самые яркие и запоминающиеся наряды.

А еще вы сможете познакомиться и пообщаться с четвероногими подопечными фонда «Верность-Саратов» – может быть, среди них есть тот, кто станет вам надежным и самым лучшим другом!

Вход платный:

взрослые — 300 р.

дети 7-14 лет — 100 р.

«Реклама». Рекламодатель: ИП Макарычева Вероника Анатольевна ИНН 645053535321 Юридический адрес: Саратовская область, город Саратов, поселок Новогусельский erid=2VtzqxB958m