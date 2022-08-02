Приглашаем на фестиваль «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге!

6 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Фонтанка SUP», участники которого получат возможность проплыть на сапах под 30 мостами в историческом центре Санкт-Петербурга и полюбоваться видами города на Неве.

Четыре Лапы выступает генеральным партнером фестиваля в номинации «Я и ценный пассажир» - для участников, которые отправятся в заплыв на сапе вместе со своим питомцем!

Также мы наградим полезными подарками 3 участников в 3 номинациях:

1. «Самый маленький питомец».

2. «Самый опытный sup-спортсмен».

3. «Самый стильный sup-спортсмен».

В этот день Вы сможете:

1. Получить бесплатные консультации наших специалистов - грумера и ветеринарного врача, а также обратиться к ним за помощью по проведению базовых уходовых услуг.

2. Потренироваться с питомцем в зоне аджилити - проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий.

3. Отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах.

4. Принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем.

Для участия в заплыве необходимо пройти регистрацию!

До встречи в Санкт-Петербурге 6 августа!