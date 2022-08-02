Фестиваль «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге
Приглашаем на фестиваль «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге!
6 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Фонтанка SUP», участники которого получат возможность проплыть на сапах под 30 мостами в историческом центре Санкт-Петербурга и полюбоваться видами города на Неве.
Четыре Лапы выступает генеральным партнером фестиваля в номинации «Я и ценный пассажир» - для участников, которые отправятся в заплыв на сапе вместе со своим питомцем!
Также мы наградим полезными подарками 3 участников в 3 номинациях:
1. «Самый маленький питомец».
2. «Самый опытный sup-спортсмен».
3. «Самый стильный sup-спортсмен».
В этот день Вы сможете:
1. Получить бесплатные консультации наших специалистов - грумера и ветеринарного врача, а также обратиться к ним за помощью по проведению базовых уходовых услуг.
2. Потренироваться с питомцем в зоне аджилити - проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий.
3. Отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах.
4. Принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем.
Для участия в заплыве необходимо пройти регистрацию!
До встречи в Санкт-Петербурге 6 августа!