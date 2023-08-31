Приглашаем на фестиваль «ЭкоОхота» в Санкт-Петербурге!

Дата: 2 сентября

Время: 13:00-19:00

Место: Cанкт-Петербург, Полюстровский парк (пересечение ул. Апрельской и ул. Маршала Тухачевского).

Лето закончилось, но осень пока не спешит вступать в свои права, так что у нас еще есть возможность насладиться теплыми деньками.

Если Вы живете в Санкт-Петербурге или окрестностях, то 2 сентября приглашаем Вас на фестиваль для всей семьи «ЭкоОхота», партнером которого будет выступать компания Четыре Лапы.

Вас ждет множество активностей:

мастер-классы;

детские аттракционы;

торговые ряды;

соревнования собак

и многое другое!

Приходите всей семьей, берите собой питомцев – мы ждем Вас на фестивале «ЭкоОхота»!