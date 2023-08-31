Фестиваль «ЭкоОхота» в Санкт-Петербурге
31.08.2023
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Приглашаем на фестиваль «ЭкоОхота» в Санкт-Петербурге!
Дата: 2 сентября
Время: 13:00-19:00
Место: Cанкт-Петербург, Полюстровский парк (пересечение ул. Апрельской и ул. Маршала Тухачевского).
Лето закончилось, но осень пока не спешит вступать в свои права, так что у нас еще есть возможность насладиться теплыми деньками.
Если Вы живете в Санкт-Петербурге или окрестностях, то 2 сентября приглашаем Вас на фестиваль для всей семьи «ЭкоОхота», партнером которого будет выступать компания Четыре Лапы.
Вас ждет множество активностей:
- мастер-классы;
- детские аттракционы;
- торговые ряды;
- соревнования собак
и многое другое!
Приходите всей семьей, берите собой питомцев – мы ждем Вас на фестивале «ЭкоОхота»!