Приглашаем на модный показ осенней коллекции!
Мы продолжаем серию Fashion Show с презентацией наших осенних новинок!
И приглашаем всех модников, которым скорее хочется примерить уютные свитерочки и ультрамодные комбинезоны, 20 ноября в МЕГА Химки и 21 ноября в ТЦ «Капитолий», в Москве, и 20 ноября в ВЦ «Четыре Лапы», в Санкт-Петербурге.
Также в этот день Вас ждут:
1. Развлекательная программа с ведущим.
2. Модная фотосессия.
3. Вкусные угощения.
4. Беспроигрышная лотерея.
5. Бесплатный аквагрим.
А если Вы хотите принять участие в качестве модели и пройтись по подиуму – просто заполните заявку. Спешите, количество мест ограничено!
Место: г. Химки, МЕГА Химки, Сервисная Галерея.
Дата и время: 20 ноября в 13:00.
Вход: свободный.
Место: г. Москва, ТРЦ «Капитолий», пр-т Вернадского 6, - 1 этаж.
Дата и время: 21 ноября в 13:00.
Вход: свободный.
Место: г. Санкт-Петербург, ВЦ «Четыре Лапы», пр-т Просвещения 74, корпус 2.
Дата и время: 20 ноября в 13:00.
Вход: свободный.
Убедительная просьба присутствовать на мероприятии в масках и перчатках. В случае, если вы забудете средства индивидуальной защиты, наши сотрудники с радостью предоставят их вам.
Спасибо и ждем Вас!