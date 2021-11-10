Приглашаем на модный показ осенней коллекции!

Мы продолжаем серию Fashion Show с презентацией наших осенних новинок!

И приглашаем всех модников, которым скорее хочется примерить уютные свитерочки и ультрамодные комбинезоны, 20 ноября в МЕГА Химки и 21 ноября в ТЦ «Капитолий», в Москве, и 20 ноября в ВЦ «Четыре Лапы», в Санкт-Петербурге.

Также в этот день Вас ждут:

1. Развлекательная программа с ведущим.

2. Модная фотосессия.

3. Вкусные угощения.

4. Беспроигрышная лотерея.

5. Бесплатный аквагрим.

А если Вы хотите принять участие в качестве модели и пройтись по подиуму – просто заполните заявку. Спешите, количество мест ограничено!

Место: г. Химки, МЕГА Химки, Сервисная Галерея.

Дата и время: 20 ноября в 13:00.

Вход: свободный.

Место: г. Москва, ТРЦ «Капитолий», пр-т Вернадского 6, - 1 этаж.

Дата и время: 21 ноября в 13:00.

Вход: свободный.

Место: г. Санкт-Петербург, ВЦ «Четыре Лапы», пр-т Просвещения 74, корпус 2.

Дата и время: 20 ноября в 13:00.

Вход: свободный.

Убедительная просьба присутствовать на мероприятии в масках и перчатках. В случае, если вы забудете средства индивидуальной защиты, наши сотрудники с радостью предоставят их вам.

Спасибо и ждем Вас!