Ежегодный забег Russian Extreme Dog Trail

Всех любителей активного отдыха с собакой мы приглашаем принять участие в ежегодном забеге с питомцем!

Russian Extreme Dog Trail – это уникальные трассы, свежий воздух, возможность познакомиться с новыми людьми и их питомцами, а ещё – проверить свои силы в командных соревнованиях. Если Вы с питомцем понимаете друг друга с полуслова, скорее бронируйте слот!

Для вас мы подготовили промокод ЧЕТЫРЕЛАПЫ со скидкой 20% на все слоты!

В программе:

Детский забег.

Взрослые забеги.

Забеги по породам.

Плоггинг-забег.

В рамках Russian Extreme Dog Trail мы традиционно организует плоггинг-забег, цель которого – прохождение дистанции с одновременным сбором мусора. Все участники и победители получат приятные подарки от нас и других партнеров.

Важно! Владельцам собак необходимо:

иметь при себе ветеринарный паспорт питомца с отметкой о вакцинации против бешенства, проведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега;

получить и принести на мероприятие медицинскую справку о допуске на забег.

Ждем всех!

Нажимайте на кнопку ниже, чтобы узнать детальную информацию и зарегистрироваться для участия.

Реклама: Шмаков Николай Юрьевич, ИНН 504012294490, erid: 2VtzqwD14HX