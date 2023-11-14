ECO FRIENDLY FEST в Москве
Друзья, для нас очень важно участвовать в экоинициативах, рассказывать о наших проектах в данном направлении. Рады сообщить, что компания Четыре Лапы будет представлена на городском фестивале по формированию экопривычек – Eco friendly Fest!
На фестивале вы сможете сдать чистые упаковки из-под сухого корма, положив их в наши специальные контейнеры. Чем больше – тем лучше, а мы за это порадуем вас подарками.
Переработанный пластик пойдет на изготовление оборудования для будущих кинологических площадок.
Вас ждут:
– Дог-бар с угощениями для хвостиков;
– Образовательная викторина про наши экоактивности;
– Увлекательный квест «Внимательный пет-родитель»;
– Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;
– Зоны мастер-классов и много-много положительных эмоций.
Расписание мастер-классов на 2 декабря:
с 13.00 до 15.00 – мастер класс «Адресник для питомца».
с 16.00 до 18.00 – мастер класс «Создай игрушку для питомца».
Расписание мастер-классов на 3 декабря:
с 13.00 до 15.00 – мастер класс «Украшение броши».
с 16.00 до 18.00 – мастер класс «Создай игрушку для питомца».
И, конечно, не забывайте брать с собой ваших хвостиков, ведь фестиваль абсолютно пет-френдли!
Давайте вместе заботиться об окружающей среде!
Реклама. ИП Николаева Анастасия Владимировна ИНН 772643112212 erid: 2Vtzqw3dz5m