Джеко-праздник в Москве

Дорогие расселы, а также их родители! На нашей ДЖЕКОВСТРЕЧЕ увидеться хотите-ли?

Дорогие пет-родители расселов и их фанаты! С радостью объявляем эту субботу джеко-праздником и готовимся увидеться с десятками пятнистых непосед на благотворительной джековстрече, а заодно сделаем доброе дело и поможем подопечным приюта для собак «Бескудниково».

Мы ждём всех: Джек-расселов, Парсон-расселов, метисов и всех желающих!

Расписание встречи:

14:00 - 14:20 - сбор участников, получение велком-призов

14:30 - 14:40 - общее фото и джеко-парад

14:40 - 15:00 - конкурс по аджилити

15:00 - 15:30 - собачьи бега и конкурс на выдержку в «зайке»

15:40 - 16:00 - беспроигрышная лотерея

А также на протяжении всего мероприятия для Вас доступны:

Догбар, где можно будет продегустировать новые корма и попить водички.

Фотозона, фотограф и видеооператор.

Ветеринарный врач, к которому можно будет обратиться за бесплатной консультацией.

Грумер, который даст советы по уходу за шерстью питомца, почистит глазки и ушки, подстрижёт когти.

Зона аджилити с профессиональным кинологом, который даст советы по воспитанию и научит прохождению новых препятствий.

До встречи на нашем джеко-празднике!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.