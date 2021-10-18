Приглашаем на Джек-рассел Party!

20 октября в нашем Центре здоровья питомца, расположенном в ТЦ «Капитолий», на проспекте Вернадского, состоится встреча, посвященная маленьким собачкам с большим сердцем - джек-рассел-терьерам!

Приглашаем принять участие всех владельцев и преданных поклонников этой породы!

В программе:

1. Выступление ветеринарного врача, который расскажет много нового и интересного о джек-расселах.

2. Встреча с представителями питомника РКФ «Терракот» с возможностью выбрать себе четвероногого друга.

3. Советы по уходу, содержанию и дрессировке от кинолога и основателя команды помощи джек-рассел-терьерам «Дом Рассела».

И, конечно же, несравненный ведущий и розыгрыши подарков!

Дата: 20 октября.

Время: 19:00.

Место: г. Москва, пр-т Вернадского, д.6, -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы» (Центр здоровья питомца).

Не забудьте захватить с собой маски! Если это произошло, не расстраивайтесь: просто обратитесь к нашим консультантам, и они предоставят их Вам.