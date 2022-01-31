«Дрессировка - легко» в Санкт-Петербурге

Дрессировка - легко! Приглашаем на встречу с кинологом в Центр Здоровья Питомца на пр. Просвещения, д.74!

Вы знаете, что вашей собаке необходим курс дрессировки, но не можете найти кинолога, которому смогли бы доверить своего любимца?

Возможно, вас останавливает то, что вы не знаете, кто такой кинолог, какие методы обучения он применяет, а также возможность того, что специалист не сможет найти подход к собаке?

5 февраля в 13:00 приглашаем вас на встречу с нашим кинологом, Чиж Валерией, которая расскажет о том, что дрессировка - это легко и безопасно, если она организована правильно!

Чиж Валерия – кинолог, специалист по поведению собак, тренер дог-фризби клуба «Петергоф».

На встрече вы сможете:

1. Бесплатно познакомиться и пообщаться с Чиж Валерией.

2. Узнать о том, какой бывает дрессировка и зачем она нужна.

3. Задать все интересующие вас вопросы.

Дата: 5 февраля.

Время: 13:00.

Место: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.74, к.2.