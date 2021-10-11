Стримы – новый формат общения! В гостях Елена Клюсовец с кошкой Баварией

15 октября в 20:20 состоится долгожданный СТРИМ! На этот раз к нам в гости придет известный зоопсихолог, фелинолог и автор книг Елена Клюсовец (@Vlenika) со своей кошкой Баварией.

В рамках прямого эфира Елена на примере Бавуси покажет, как лучше устроить личное пространство для отдыха и уединения Вашей кошки. Мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы мебель осталась целой и невредимой, а кошка была счастливой. Ну и, конечно же, Лена расскажет, как не заблудиться в многообразии игрушек и когтеточек.

И самое главное! В течение всего эфира всех участников прямого эфира ждут подарки!

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