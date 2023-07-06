Приглашаем на выставку-пристройство благотворительного фонда «ДОГОНИКОТА-ФЕСТ»

Друзья!

В эти выходные приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак благотворительного фонда «ДОГОНИКОТА-ФЕСТ»!

Когда: 8-9 июля

Где: г. Москва, 3-я Музейная улица д. 40, стр. 1, Экоцентр «Экошкола Кусково»

Во сколько: с 12:00 до 18:00

Эти глаза сведут с ума с первого взгляда, мокрые носы уткнутся в Ваши ладони и лапы потянутся к Вам! И если Вы захотите сделать одного из этих хвостиков своим другом – они точно будут всеми четырьмя лапами за! Приходите знакомиться, гладиться, обниматься и, возможно, целоваться, ведь подопечные фонда “ДОГОНИКОТА” так нуждаются в этом.

А те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи!

До встречи на ДОГОНИКОТА-ФЕСТЕ!