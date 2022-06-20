Дога-Йога в Санкт-Петербурге

Вы живете в Санкт-Петербурге, предпочитаете вести здоровый образ жизни и любите проводить время со своей собакой? Приглашаем Вас на открытый урок по Дога-йоге!

Что же такое Дога-Йога? Это йога-практика, заключающаяся в совместной тренировке человека и его четвероногого друга. Своими корнями дога уходит (как и большинство направлений йоги) в Индию. Именно там впервые был замечен интерес бродячих собак к медитации.

А что может быть лучше, чем цветущий парк, свежий воздух, солнце и любимый питомец, старательно пытающийся принять позицию йоги «воин»?

Под чутким присмотром тренера по йоге найдем гармонию со своим телом и покажем, как пушистику не оставаться в стороне!

Дата: 25 июня.

Время: в 11:00.

Локация: г. Санкт-Петербург, Приморский Парк Победы.

Не забудьте взять с собой коврик для йоги!

Регистрация обязательна.