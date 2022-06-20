Дога-Йога в Санкт-Петербурге
Вы живете в Санкт-Петербурге, предпочитаете вести здоровый образ жизни и любите проводить время со своей собакой? Приглашаем Вас на открытый урок по Дога-йоге!
Что же такое Дога-Йога? Это йога-практика, заключающаяся в совместной тренировке человека и его четвероногого друга. Своими корнями дога уходит (как и большинство направлений йоги) в Индию. Именно там впервые был замечен интерес бродячих собак к медитации.
А что может быть лучше, чем цветущий парк, свежий воздух, солнце и любимый питомец, старательно пытающийся принять позицию йоги «воин»?
Под чутким присмотром тренера по йоге найдем гармонию со своим телом и покажем, как пушистику не оставаться в стороне!
Дата: 25 июня.
Время: в 11:00.
Локация: г. Санкт-Петербург, Приморский Парк Победы.
Не забудьте взять с собой коврик для йоги!
Регистрация обязательна.