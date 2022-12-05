Приглашаем на дог-трекинг «Коровий хребет» в Ленинградской области!

Вы и Ваш питомец предпочитаете активное времяпрепровождение? А как насчет того, чтобы не только принять участие в соревнованиях по дог-трекингу, но и полюбоваться красотами Ленинградской области?

10 декабря приглашаем Вас принять участие в дог-трекинге “Коровий хребет”, партнером которого выступает компания Четыре Лапы. Задача - пройти дистанцию в 15 км максимум за 5 часов! Уверены, что справитесь? Мы ждем Вас!

Для Вас:

1. Подарки от Четыре Лапы.

2. Электронный хронометраж.

3. Подготовленная и размеченная трасса.

4. Теплые раздельные раздевалки.

5. Камеры хранения для личных вещей.

6. Горячее питание на финише.

7. Медаль финишера

8. и многое другое!

Внимание! Участие платное! Максимальный вес рюкзака - 3 кг.

Регистрация до 23:59 08.12.

Когда: 10 декабря.

Где: Ленинградская область, Кировский район, сельское поселение Суховское, дер. Кобона.