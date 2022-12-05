Дог-трекинг «Коровий хребет» в Ленинградской области
Приглашаем на дог-трекинг «Коровий хребет» в Ленинградской области!
Вы и Ваш питомец предпочитаете активное времяпрепровождение? А как насчет того, чтобы не только принять участие в соревнованиях по дог-трекингу, но и полюбоваться красотами Ленинградской области?
10 декабря приглашаем Вас принять участие в дог-трекинге “Коровий хребет”, партнером которого выступает компания Четыре Лапы. Задача - пройти дистанцию в 15 км максимум за 5 часов! Уверены, что справитесь? Мы ждем Вас!
Для Вас:
1. Подарки от Четыре Лапы.
2. Электронный хронометраж.
3. Подготовленная и размеченная трасса.
4. Теплые раздельные раздевалки.
5. Камеры хранения для личных вещей.
6. Горячее питание на финише.
7. Медаль финишера
8. и многое другое!
Внимание! Участие платное! Максимальный вес рюкзака - 3 кг.
Регистрация до 23:59 08.12.
Когда: 10 декабря.
Где: Ленинградская область, Кировский район, сельское поселение Суховское, дер. Кобона.