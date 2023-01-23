Приглашаем на «Дог Шоу Арена» в Раменском!

Хотите провести выходные весело и активно всей семьей? Да еще и так, чтобы можно было взять с собой любимую собаку?

29 января с 14:00 до 18:00 в большом манеже Раменского состоится мега семейный фестиваль «Дог Шоу Арена»! Приходите, ведь Вас ждет много полезного и интересного!

В программе:

1. Показательные выступления собак.

2. Эстафета питомцев и хозяев в специально оборудованной зоне с препятствиями.

3. Креативное окрашивание питомцев.

4. Секреты ухода.

5. Модный показ.

6. Консультации зоо-экспертов.

7. Лайфхаки воспитания.

8. Мастер-классы для всей семьи.

9. Викторины и розыгрыши.

10. Благотворительный сейл.

11. Выставка-пристройство собак.

Компания Четыре Лапы является титульным партнёром мероприятия и также предлагает множество активностей, среди которых – мастер-класс от груминг-специалиста, бесплатная консультация от ветеринарного врача, беспроигрышная лотерея, дегустация корма.

Вход на мероприятие платный, за подробностями следите в группе мероприятия в ВКонтакте .

Если Вы являетесь участником программы лояльности Четыре Лапы, Вы получаете возможность приобрести билет на мероприятие со скидкой 50%!

Стать участником активностей шоу программы очень просто - заполните анкету.

Анкету необходимо заполнять только тем, кто хочет принять в программе участие с питомцем.

Выходные с пользой - это про «Дог Шоу Арена».

Ждём Вас!