Дог Шоу Арена
Приглашаем на «Дог Шоу Арена» в Раменском!
Хотите провести выходные весело и активно всей семьей? Да еще и так, чтобы можно было взять с собой любимую собаку?
29 января с 14:00 до 18:00 в большом манеже Раменского состоится мега семейный фестиваль «Дог Шоу Арена»! Приходите, ведь Вас ждет много полезного и интересного!
В программе:
1. Показательные выступления собак.
2. Эстафета питомцев и хозяев в специально оборудованной зоне с препятствиями.
3. Креативное окрашивание питомцев.
4. Секреты ухода.
5. Модный показ.
6. Консультации зоо-экспертов.
7. Лайфхаки воспитания.
8. Мастер-классы для всей семьи.
9. Викторины и розыгрыши.
10. Благотворительный сейл.
11. Выставка-пристройство собак.
Компания Четыре Лапы является титульным партнёром мероприятия и также предлагает множество активностей, среди которых – мастер-класс от груминг-специалиста, бесплатная консультация от ветеринарного врача, беспроигрышная лотерея, дегустация корма.
Вход на мероприятие платный, за подробностями следите в группе мероприятия в ВКонтакте.
Если Вы являетесь участником программы лояльности Четыре Лапы, Вы получаете возможность приобрести билет на мероприятие со скидкой 50%!
Стать участником активностей шоу программы очень просто - заполните анкету.
Анкету необходимо заполнять только тем, кто хочет принять в программе участие с питомцем.
Выходные с пользой - это про «Дог Шоу Арена».
Ждём Вас!