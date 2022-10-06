Dog’s Party в Ростове-на-Дону
Приглашаем питомцев и их пет-родителей на Dog’s Party в Ростове-на-Дону!
Вы давно хотели попасть вместе с питомцем на вечеринку, отлично провести время и сделать множество запоминающихся фотоснимков?
Приходите 9 октября на крышу бутик-отеля «39» на первую семейную вечеринку для питомцев и их пет-родителей Dog’s Party, партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
В программе:
1. Конкурс на самую лучшую пару вечеринки.
2. Благотворительная лотерея в пользу организации «Собачий патруль» с подарками от нас и других партнеров мероприятия.
3. Дог-бар с дегустацией кормов.
4. Угощения для пет-родителей.
5. Фотографии на память.
6. А также много подарков и сюрпризов!
С Вас - отличное настроение, яркие наряды и все самое необходимое для уборки за любимцем.
Приходите, мы ждем Вас! Вход свободный!
Где: Ростов-на-Дону, бутик-отель «39».
Когда: 9 октября.
Время: 12:00-15:00.