Приглашаем питомцев и их пет-родителей на Dog’s Party в Ростове-на-Дону!

Вы давно хотели попасть вместе с питомцем на вечеринку, отлично провести время и сделать множество запоминающихся фотоснимков?

Приходите 9 октября на крышу бутик-отеля «39» на первую семейную вечеринку для питомцев и их пет-родителей Dog’s Party, партнером которой выступает компания Четыре Лапы.

В программе:

1. Конкурс на самую лучшую пару вечеринки.

2. Благотворительная лотерея в пользу организации «Собачий патруль» с подарками от нас и других партнеров мероприятия.

3. Дог-бар с дегустацией кормов.

4. Угощения для пет-родителей.

5. Фотографии на память.

6. А также много подарков и сюрпризов!

С Вас - отличное настроение, яркие наряды и все самое необходимое для уборки за любимцем.

Приходите, мы ждем Вас! Вход свободный!

Где: Ростов-на-Дону, бутик-отель «39».

Когда: 9 октября.

Время: 12:00-15:00.