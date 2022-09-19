Приглашаем на грандиозную Dog Party в Жуковском

Осень – не повод для грусти! Поднимите настроение себе и питомцу – проведите с ним время на нашей грандиозной Dog Party в подмосковном Жуковском!

24 сентября в Парке Культуры и Отдыха с 11:00 до 15:00 Вас ждут:

консультации ветеринарного эксперта и грумера;

беспроигрышная лотерея;

увлекательный квест;

мастер-класс по аджилити от мастера спорта международного класса Дарьи Смирновой – в 12:00 ;

блогер-шоу с hoootdogs и cassythebear – в 13:00 ;

осенняя фотозона для ярких снимков.

Также вместе с питомцем Вы сможете принять участие в нашем Фэшн Шоу! Просто приобретите для него одежду из нашей новой осенне-зимней коллекции (сделать это можно в любом розничном магазине Четыре Лапы, мобильном приложении и интернет-магазине) и пройдитесь по красной ковровой дорожке. Регистрация обязательна! Время проведения фэшн-шоу – 14:00.

Зарегистрироваться можно здесь .

И, конечно, будет много подарков и сюрпризов!

Приходите, ждем Вас!