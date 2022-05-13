Приглашаем на dog-friendly фестиваль «Собаки, друзья и человеки»!

15 мая в ТРЦ «Небо» пройдет самое доброе и полезное мероприятие весны - dog-friendly фестиваль «Собаки, друзья и человеки».

Будем рады видеть собак всех возрастов, размеров и пород и, конечно, Вас, самых заботливых пет-родителей!

А может, Вы только планируете завести хвостатое счастье? На фестивале Вы сможете познакомиться с четвероногими подопечными приютов - возможно, именно здесь Вы встретите того, кто каждый день будет встречать Вас радостно-заливистым лаем!

Также Вас ждут:

1. Занятия с кинологами и советы специалистов по поведению собак.

2. Маркет со множеством полезностей.

3. Развлекательные групповые упражнения для собак и их владельцев.

4. Бесплатные консультации ветеринаров.

5. Конкурсы с призами.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Дата: 15 мая.

Время: 13:00-17:00.

Адрес: Москва, ул. Авиаторов, 3А, ТРЦ «Небо».

Вход свободный!