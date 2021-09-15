Dog Fest & Fashion Show в МЕГА Парке Химки!

18 сентября в рамках Dog Festa в МЕГА Парке Химки пройдёт наше первое Fashion Show на котором Вы и Ваш питомец сможете пройтись по настоящему подиуму под вспышки фотографа.



Итак, в нашей программе:



14:00 – Show костюмов. Вы можете заранее подготовить модный костюм для питомца. И на Fashion подиуме Ваша пушистая модель продемонстрирует всю фантазию и креативность, которую вы проявили при создании его одежды.

15:00 – Осенний Fashion. Вы и Ваш питомец можете продефилировать по Fashion подиуму, красуясь нарядом из новой осенней коллекцией одежды и аксессуаров, взяв их в аренду в зоомагазине «Четыре Лапы».



Каждый участник Fashion Show получит памятные подарки от сети зоомагазинов «Четыре Лапы»!



Что необходимо сделать для участия:



1) В первую очередь, зарегистрироваться. Это можно сделать как онлайн по ссылке, выбрав в каком из показов Вы хотите участвовать, так и в шатре «Четыре Лапы». Вам будет присвоен номер участника.

2) Для участия в «Show Костюмов» – подходите к Fashion Show подиуму (в МЕГА Парке) к 13:50 и под громкие овации покажите весь креатив костюма Вашего питомца, пройдясь по подиуму.

3) Для участия в «Осеннем Fashion» – приходите с 10 до 14:30 в магазин «Четыре Лапы» в Сервисной Галерее МЕГА Химки на примерку и подберите своему питомцу идеальный осенний look. Обязательно сообщите на кассе, что вы взяли одежду и аксессуары для Модного Показа*. Затем необходимо подойти к 14:50 к Fashion Show подиуму (в МЕГА Парке) для участия в модном показе.



Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!





*На кассе все участники Fashion Show подтверждают взятие товара в безвозмездную аренду на время показа. Таким образом, участник подтверждает, что всю ответственность за этот товар на время Fashion Show несёт он, и, в случае потери товарного вида, одежду или аксессуар необходимо будет приобрести. Поэтому просим сохранять товарный вид всех нарядов (не рвать, не пачкать, бирки, ценники должны быть на месте).



