Добролап признан лучшим социальным проектом России!

1 июня компания Четыре Лапы стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Помощь бездомным животным».

Мы получили награду за благотворительный проект «Добролап». Это очень важная для нас награда, ведь ее вручение означает, что мы идём по правильному пути!

Без сомнений, это не было бы возможным без Вашей помощи и активного участия в программе «Добролап». Награду получили не только мы, но и вы, наши дорогие покупатели.

Спасибо каждому за помощь, за поддержку, за те добрые слова и поступки, которые вы совершаете каждый день. Спасибо за положительные эмоции, за пожертвования для хвостиков и за ваши добрые сердца.

«Добролап» по праву заслужил звание самого доброго проекта России по помощи бездомным животным!

Искренне благодарим всех, ведь вместе мы можем больше!