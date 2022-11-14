Приглашаем на «День маленького питомца: рептилии» в Санкт-Петербурге!

Они вызывают восхищение, а порой и настороженность. Они уникальны, умны и, конечно же, прекрасны. Это все о них - рептилиях, которые редко встречаются в наших домах. Но мы знаем: достаточно завести одного такого питомца для того, чтобы потом всю жизнь Ваше сердце принадлежало этим очаровательным созданиям.

Вы давно мечтали завести рептилию, но боитесь, что не справитесь? Или точно решили, что змея, ящерица или черепаха - идеальный питомец для Вас?

19 ноября в 13:00 приглашаем Вас на наш «День маленького питомца: рептилии».

Вас ждут:

1. Полезные лекции от специалистов, которые расскажут об особенностях содержания и поддержания здоровья того или иного вида.

2. Яркая фотозона для запоминающихся снимков.

3. Встречи с единомышленниками.

4. Викторины и подарки.

5. Аквагрим для самых маленьких.

А если у Вас есть рептилия, возьмите ее с собой - мы будем очень рады!

Ждем Вас!

Когда: 19 ноября.

Во сколько: 13:00-15:00.

Где: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74, к.2.