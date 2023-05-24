Приглашаем на вебинар «Диетотерапия при проблемах ЖКТ у питомцев»

Тошнота или срыгивание у собак и кошек встречаются довольно часто и могут вызывать тревогу и растерянность у владельцев. Но всё это — не самостоятельное заболевание, а одни из признаков какой-то болезни. При этом они могут быть и абсолютной нормой в некоторых случаях.

Как понять, что вызвало данные симптомы, делать и стоит ли обращаться к ветеринарному врачу — разбираемся на нашем эфире.

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