День соседей Glorax Life ЖК Golden City г. Санкт-Петербург

21.06.2023
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Когда: 24 июня
Во сколько: 14:00-18:00
Где: Санкт-Петербург, Берег Невской губы, кварталы 4-9 ЖК Golden City. Коммьюнити-центр, улица Челюскина, 6

24 июня мы приглашаем всех присоединиться к встрече соседей ЖК Golden City на берегу Финского залива.

В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в коворкинг-центре и провести время с пользой и удовольствием.

В течение дня Вас ждут:

  • Модный показ;
  • Зажигательный ведущий, конкурсы;
  • Лекции от зоопсихолога Елены Чиж, тренера клуба кинологических видов спорта;
  • Консультации груминг-специалиста;
  • Аквагрим для самых маленьких;
  • Приятные подарки;
  • Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Необходима регистрация: