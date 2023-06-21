День соседей Glorax Life ЖК Golden City г. Санкт-Петербург
21.06.2023
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Когда: 24 июня
Во сколько: 14:00-18:00
Где: Санкт-Петербург, Берег Невской губы, кварталы 4-9 ЖК Golden City. Коммьюнити-центр, улица Челюскина, 6
24 июня мы приглашаем всех присоединиться к встрече соседей ЖК Golden City на берегу Финского залива.
В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в коворкинг-центре и провести время с пользой и удовольствием.
В течение дня Вас ждут:
- Модный показ;
- Зажигательный ведущий, конкурсы;
- Лекции от зоопсихолога Елены Чиж, тренера клуба кинологических видов спорта;
- Консультации груминг-специалиста;
- Аквагрим для самых маленьких;
- Приятные подарки;
- Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Необходима регистрация: