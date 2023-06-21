День соседей Glorax Life ЖК Golden City г. Санкт-Петербург

Когда: 24 июня

Во сколько: 14:00-18:00

Где: Санкт-Петербург, Берег Невской губы, кварталы 4-9 ЖК Golden City. Коммьюнити-центр, улица Челюскина, 6

24 июня мы приглашаем всех присоединиться к встрече соседей ЖК Golden City на берегу Финского залива.

В этот день мы сможем с Вами и Вашими четвероногими любимцами собраться в коворкинг-центре и провести время с пользой и удовольствием.

В течение дня Вас ждут:



Модный показ;

Зажигательный ведущий, конкурсы;

Лекции от зоопсихолога Елены Чиж, тренера клуба кинологических видов спорта;

Консультации груминг-специалиста;

Аквагрим для самых маленьких;

Приятные подарки;

Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Необходима регистрация:

