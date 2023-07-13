День рождения ТРК Маяк вместе с Четыре Лапы в Дубне

Дорогие жители и гости прекрасного города Дубна!

Уже в следующую субботу мы поздравляем ТРК «Маяк» с его 12-тилетием и хотим подарить море положительных эмоций Вам и Вашим питомцам на большом празднике, посвященному этой дате!

Вас ждут интересные активности ,уникальная программа мероприятий, приятные подарки и сюрпризы, шоу и возможность сделать летные фото на фоне яркой фото-зоны!

Где: г. Дубна, просп. Боголюбова, 24А, ТРК «Маяк», зона парковки

Когда: 22 июля

Во сколько: с 13:00 до 18:00

Мы подготовили для Вас:

Розыгрыш призов и беспроигрышную лотерею;

Дог-шоу и аджилити;

Экспресс-услуги от грумера;

Дог-бар с угощениями для хвостиков;

Аквагрим для всех желающих;

Яркую фотозону и модный показ;

Лаундж-зону, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Вход свободный!

До встречи в ТРК «Маяк»!