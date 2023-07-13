День рождения ТРК Маяк вместе с Четыре Лапы в Дубне
13.07.2023
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Дорогие жители и гости прекрасного города Дубна!
Уже в следующую субботу мы поздравляем ТРК «Маяк» с его 12-тилетием и хотим подарить море положительных эмоций Вам и Вашим питомцам на большом празднике, посвященному этой дате!
Вас ждут интересные активности ,уникальная программа мероприятий, приятные подарки и сюрпризы, шоу и возможность сделать летные фото на фоне яркой фото-зоны!
Где: г. Дубна, просп. Боголюбова, 24А, ТРК «Маяк», зона парковки
Когда: 22 июля
Во сколько: с 13:00 до 18:00
Мы подготовили для Вас:
- Розыгрыш призов и беспроигрышную лотерею;
- Дог-шоу и аджилити;
- Экспресс-услуги от грумера;
- Дог-бар с угощениями для хвостиков;
- Аквагрим для всех желающих;
- Яркую фотозону и модный показ;
- Лаундж-зону, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
Вход свободный!
До встречи в ТРК «Маяк»!