День рождения ПАRK фудхолл
Дамы, господа и Ваши хвостатые друзья!
Если Вы тоже любите разделить приятный ужин не только с друзьями, но и со своим любимцем – этот праздник для Вас. Приглашаем на празднование дня рождения фудхолла ПАRК, уже в эту субботу! Кухни разных стран, коктейли от лучших барменов, увлекательная программа и приятные сюрпризы!
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Итоги розыгрыша в 15:00*.
- Конкурс талантов в 16:00.
- Экспресс-услуги от груминг-эксперта.
- Аквагрим для всех желающих.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
- Наша классная фотозона.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Проведем этот выходной вместе!
До встречи!
*Мы разыграем три очень солидных бокса от Четыре Лапы и сертификат на 2 000 рублей в ПАRК фудхолл.
Как принять участие?
1. Проверьте, подписаны ли Вы на каналы Четыре Лапы и ПАRK фудхолл.
2. Подробные условия смотрите в публикации о розыгрыше на телеграм-канале Четыре лапы.
3. Поставьте сердечко публикации на удачу.
4. И приходите на мероприятие 23 сентября в 15:00.
Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии офлайн.
Желаем удачи!