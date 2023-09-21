День рождения ПАRK фудхолл

Дамы, господа и Ваши хвостатые друзья!

Если Вы тоже любите разделить приятный ужин не только с друзьями, но и со своим любимцем – этот праздник для Вас. Приглашаем на празднование дня рождения фудхолла ПАRК, уже в эту субботу! Кухни разных стран, коктейли от лучших барменов, увлекательная программа и приятные сюрпризы!



Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Итоги розыгрыша в 15:00*.

Конкурс талантов в 16:00.

Экспресс-услуги от груминг-эксперта.

Аквагрим для всех желающих.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Наша классная фотозона.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем этот выходной вместе!

До встречи!

*Мы разыграем три очень солидных бокса от Четыре Лапы и сертификат на 2 000 рублей в ПАRК фудхолл.

Как принять участие?

1. Проверьте, подписаны ли Вы на каналы Четыре Лапы и ПАRK фудхолл.

2. Подробные условия смотрите в публикации о розыгрыше на телеграм-канале Четыре лапы.

3. Поставьте сердечко публикации на удачу.

4. И приходите на мероприятие 23 сентября в 15:00.



Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии офлайн.

Желаем удачи!