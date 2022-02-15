«День открытых дверей» в ветеринаром центре в Санкт-Петербурге
Приглашаем в ветеринарный центр «Четыре Лапы» на «День открытых дверей»!
Мы хотим, чтобы вы были уверены в том, что нашим специалистам можно доверить здоровье вашего любимца!
Именно поэтому 19 февраля приглашаем вас на «День открытых дверей» ветеринарного центра «Четыре Лапы», расположенного на пр. Просвещения. д.74, к.2!
Вас ждут:
1. Лекция главного врача ветеринарного центра «Четыре Лапы», Скворцовой Евгении Борисовны.
В преддверии весны поднимем важные темы:
- обработка питомца от гельминтов, блох, клещей. О чем важно знать;
- Кастрация и стерилизация питомцев. Развеем главные страхи о процедурах.
2. Бесплатные консультации главного врача.
3. Приятные подарки и сюрпризы!
Обязательно пройдите регистрацию - количество мест ограничено!
Дата: 19 февраля.
Время: 13:00.
Место: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.74, к.2.