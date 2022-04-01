Мы продолжаем серию мероприятий, посвященных самым маленьким домашним любимцам! На очереди - общительные и ласковые, очаровательные и забавные морские свинки!

Вы давно мечтали о морской свинке, но не уверены, что сможете наладить с ней контакт? Или переживаете, что не знаете, как ухаживать за маленьким питомцем и чем его нужно кормить?

9 апреля в 13:00 приглашаем Вас на наши мероприятия «День маленького питомца. Морские свинки», которые пройдут сразу в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Наши специалисты ответят на все вопросы и дадут полезные рекомендации по уходу и содержанию.

А если у Вас уже живет морская свинка, то приходите к нам вместе с ней!

Вас ждут:

развлекательная зона для морских свинок;

познавательные лекции;

бесплатный аквагрим;

шоу-программа от наших ведущих.

Москва

Дата: 9 апреля.

Время: 13:00.

Место: проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Санкт-Петербург

Дата: 9 апреля.

Время: 13:00.

Место: проспект Просвещения, д.74, корп.2