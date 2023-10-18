«День маленького питомца: крысы» в Санкт-Петербурге
18.10.2023
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Приглашаем на «День маленького питомца: крысы» в Санкт-Петербурге
Умные, смышленые, активные, сообразительные, с очаровательными глазками-бусинками и длинным хвостиком. Да, мы о них – крысах! Вы тоже считаете их самыми прекрасными и удивительными созданиями на Земле?
Тогда 22 октября мы приглашаем Вас на наш «День маленького питомца», посвященный крысам!
Вас ждут:
- Лекции об уходе, содержании и воспитании от «Санкт-Петербургского клуба декоративных крыс».
- Профессиональный фотограф.
- Кофе-бар.
- Аквагрим для самых маленьких.
И, конечно, Вы сможете познакомиться и пообщаться с единомышленниками – любителями этих милых грызунов.
Ждем Вас и Ваших питомцев!