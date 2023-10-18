Приглашаем на «День маленького питомца: крысы» в Санкт-Петербурге

Умные, смышленые, активные, сообразительные, с очаровательными глазками-бусинками и длинным хвостиком. Да, мы о них – крысах! Вы тоже считаете их самыми прекрасными и удивительными созданиями на Земле?

Тогда 22 октября мы приглашаем Вас на наш «День маленького питомца», посвященный крысам!

Вас ждут:

Лекции об уходе, содержании и воспитании от «Санкт-Петербургского клуба декоративных крыс».

Профессиональный фотограф.

Кофе-бар.

Аквагрим для самых маленьких.

И, конечно, Вы сможете познакомиться и пообщаться с единомышленниками – любителями этих милых грызунов.

Ждем Вас и Ваших питомцев!