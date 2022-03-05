День маленького питомца. Хомяки

Мы начинаем серию мероприятий, посвящённых маленьким питомцам! И первыми звездами программы станут самые пушистые, обаятельные и запасливые – хомяки!

Если вы давно мечтали завести домашнего любимца, но ничего не знаете о том, как подготовить жилище хомяку, чем его кормить и на какие аспекты здоровья надо обратить внимание, - приходите к нам в «Центр Здоровья Питомца» в Москве и Санкт-Петербурге 12 марта, где наши специалисты расскажут и покажут, как правильно заботиться о хомках!

Также ждем в гости и тех счастливых хозяев, у кого уже живет хомячок! Приходите с вашим питомцем и опробуйте спортивную развлекательную зону для игр с хомяками, Вы познакомитесь с единомышленниками и узнаете много нового!

В этот день вас ждут:

1. Развлекательная зона для хомяков.

2. Полезные лекции.

3. Бесплатный аквагрим.

4. Шоу-программа от ведущего.

5. Вкусные угощения и подарки!

Москва:

Дата: 12.03

Время: 13:00

Место: г. Москва, проспект Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий», - 1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Санкт-Петербург:

Дата: 12.03

Время: 13:00

Место: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 74, к. 2.