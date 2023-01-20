День любителей породы чихуахуа

Приглашаем на встречу любителей породы чихуахуа в Москве!

Милые носики чихуахуа не могут оставить равнодушным никого. Этих малышей хочется взять на ручки, прижать к себе и никогда не отпускать, а они будут благодарны за любовь и заботу.

Вы неравнодушны к миниатюрным чихуахуа и хотите пообщаться с ними? Или у Вас дома уже живет четвероногий представитель этой породы?

Тогда 28 января мы приглашаем Вас на встречу любителей и владельцев чихуахуа!

Вас ждут:

1. Встреча с заводчиком этих очаровательных созданий.

2. Конкурс костюмов для самых пушистых модников. Не забудьте заранее подобрать для своего питомца образ!

3. Фотосессия с профессиональным фотографом-анималистом.

4. Освежающие прохладительные напитки.

Обещаем супер-сладкую атмосферу, отличное настроение и море положительных эмоций!

Когда: 28 января.

Во сколько: 13:00-15:00.

Где: ТЦ Капитолий, Москва, пр-кт Вернадского, 6, -1 этаж, Центр Здоровья Питомца Четыре Лапы.