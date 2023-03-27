День красоты
Приглашаем на День красоты в Санкт-Петербурге!
Весна — это время, идеально подходящее для перемен и преображений!
Хотите, чтобы Ваш любимец притягивал к себе восхищённые взгляды, поражая окружающих эффектным внешним видом?
Мы собрали супер-команду: блогер с питомцем-моделью, профессиональный грумер и зажигательный ведущий!
В этот день вас ждут:
1. Мастер-класс от нашего грумера – Кругловой Татьяны: уход за коготками и шерстью, нанесение блеск тату – все, что необходимо для весеннего настроения!
2. Встреча с популярным блогером и ее очаровательным домашним любимцем.
3. Аквагрим.
4. Подарки победителям розыгрышей.
5. Шоу-программа от ведущего, кофе-бар и профессиональный фотограф.
Дата: 1 апреля.
Время: 13:00-16:00.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, корпус 2.