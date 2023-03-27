Приглашаем на День красоты в Санкт-Петербурге!

Весна — это время, идеально подходящее для перемен и преображений!

Хотите, чтобы Ваш любимец притягивал к себе восхищённые взгляды, поражая окружающих эффектным внешним видом?

Мы собрали супер-команду: блогер с питомцем-моделью, профессиональный грумер и зажигательный ведущий!

В этот день вас ждут:

1. Мастер-класс от нашего грумера – Кругловой Татьяны: уход за коготками и шерстью, нанесение блеск тату – все, что необходимо для весеннего настроения!

2. Встреча с популярным блогером и ее очаровательным домашним любимцем.

3. Аквагрим.

4. Подарки победителям розыгрышей.

5. Шоу-программа от ведущего, кофе-бар и профессиональный фотограф.

Дата: 1 апреля.

Время: 13:00-16:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, корпус 2.