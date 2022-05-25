День красоты. Груминг
Приглашаем на «День красоты»!
Приближается лето — время, когда уход за шерстью питомца должен быть особенно тщательным. Вы не уверены, что делаете всё так это, как нужно? Или у Вас есть вопросы по поддержанию внешнего вида любимца, которые Вам никак не удавалось задать специалисту?
Мы дарим Вам возможность увидеть мастер-классы от наших грумеров, а также узнать у них все, что Вас интересует!
28 мая приглашаем Вас на «День красоты», который пройдет сразу в двух магазинах зоосети «Четыре Лапы»!
Программа мастер-классов:
- 12:00 — уход за короткошерстными собаками;
- 14:00 — уход за кошками;
- 16:00 — уход за длинношерстными собаками.
Также Вы узнаете:
1. Как правильно ухаживать за шерстью Вашего любимца.
2. Как подобрать инструменты и косметические средства для домашнего груминга.
3. Как не допускать ошибок в проведении ежедневных гигиенических процедур.
Ждем Вас!
Дата: 28 мая.
Время: с 12:00.
Места проведения:
1. г. Москва, ул. Чертановская, д. 63/2
2. г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32, ТРЦ «Пятая Авеню».