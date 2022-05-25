День красоты. Груминг

Приглашаем на «День красоты»!

Приближается лето — время, когда уход за шерстью питомца должен быть особенно тщательным. Вы не уверены, что делаете всё так это, как нужно? Или у Вас есть вопросы по поддержанию внешнего вида любимца, которые Вам никак не удавалось задать специалисту?

Мы дарим Вам возможность увидеть мастер-классы от наших грумеров, а также узнать у них все, что Вас интересует!

28 мая приглашаем Вас на «День красоты», который пройдет сразу в двух магазинах зоосети «Четыре Лапы»!

Программа мастер-классов:

12:00 — уход за короткошерстными собаками;

14:00 — уход за кошками;

16:00 — уход за длинношерстными собаками.

Также Вы узнаете:

1. Как правильно ухаживать за шерстью Вашего любимца.

2. Как подобрать инструменты и косметические средства для домашнего груминга.

3. Как не допускать ошибок в проведении ежедневных гигиенических процедур.

Ждем Вас!

Дата: 28 мая.

Время: с 12:00.

Места проведения:

1. г. Москва, ул. Чертановская, д. 63/2

2. г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32, ТРЦ «Пятая Авеню».