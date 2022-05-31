Outlet Village Белая дача, Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» и крупнейшая зоосеть «Четыре Лапы» объявляют о старте новой благотворительной инициативы «День Хвостиков», нацеленной на помощь в пристройстве воспитанников приютов и фондов.

11 июня на одной из площадок аутлета пройдёт выставка-пристройство, где можно будет не только познакомиться с очаровательными подопечными Центра «Юна», но и взять домой того, кто станет лучшим другом на долгие годы.

Гости мероприятия смогут послушать лекцию ветеринара, а также пообщаться с профессиональными кинологами и зоопсихологами. Специалисты ответят на все вопросы о современных методах общения и работы с домашними питомцами. Для детей будут организованы интерактивы и мастер-классы. На улицах аутлета разместится фотовыставка, на которой можно будет познакомиться с историями четвероногих воспитанников Центра «Юна».

Еще одно важное событие этого дня – модный показ. Если Вы решите приехать на мероприятие со своим питомцем, в этот день он сможет стать настоящей звездой подиума! Главное - прийти в стильном костюмчике или придумать неожиданный и оригинальный образ. А компанию Вашему любимцу составят четвероногие воспитанники Центра «Юна», которые тоже примут участие в модном показе.

На выставке развернется мини-маркет от локальных брендов, в том числе мобильный магазин от зоосети «Четыре Лапы», где все гости смогут приобрести корма и аксессуары. Приобретенные в магазине товары можно будет пожертвовать хвостикам из Центра «Юна», положив их в специальную корзину «Добролап». Вы также сможете совершить покупку специального мерча от Центра «Юна» - все вырученные от продажи средства пойдут на содержание кошек и собак, оставшихся ждать своих хозяев в стенах приюта.

Благотворительную инициативу «День Хвостиков» планируется проводить ежегодно.