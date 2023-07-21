День города Тюмень вместе с Четыре Лапы

21.07.2023
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Уже 29 июля жители и гости Тюмени соберутся на Площади 400-летия, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это - ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Тюмени!

Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют вас всем полюбившейся зоной с активностями!

Без приятных подарков не останется никто!

Когда: 29 июля
Во сколько: 12:00-18:00
Где: Тюмень, Площадь 400-летия Тюмени

Вас ждут:

  • развлекательные программы и викторины;
  • приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;
  • экспресс-услуги от груминг-эксперта;
  • аквагрим для всех желающих;
  • дог-бар с угощениями для хвостиков;
  • лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;
  • яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем выходной вместе! Ждем вас!