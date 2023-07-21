День города Тюмень вместе с Четыре Лапы
21.07.2023
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Уже 29 июля жители и гости Тюмени соберутся на Площади 400-летия, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это - ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Тюмени!
Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют вас всем полюбившейся зоной с активностями!
Без приятных подарков не останется никто!
Когда: 29 июля
Во сколько: 12:00-18:00
Где: Тюмень, Площадь 400-летия Тюмени
Вас ждут:
- развлекательные программы и викторины;
- приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;
- экспресс-услуги от груминг-эксперта;
- аквагрим для всех желающих;
- дог-бар с угощениями для хвостиков;
- лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;
- яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Проведем выходной вместе! Ждем вас!