День города Тюмень вместе с Четыре Лапы

Уже 29 июля жители и гости Тюмени соберутся на Площади 400-летия, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это - ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Тюмени!

Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют вас всем полюбившейся зоной с активностями!

Без приятных подарков не останется никто!

Когда: 29 июля

Во сколько: 12:00-18:00

Где: Тюмень, Площадь 400-летия Тюмени

Вас ждут:

развлекательные программы и викторины;

приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;

экспресс-услуги от груминг-эксперта;

аквагрим для всех желающих;

дог-бар с угощениями для хвостиков;

лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;

яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем выходной вместе! Ждем вас!