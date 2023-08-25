День города Одинцово вместе с Четыре Лапы!

Уже 2 сентября жители и гости Одинцово соберутся в Центральном городской парке, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Одинцово!

Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют Вас всеми полюбившейся зоной с активностями!

Когда: 2 сентября

Во сколько: 11:00-17:00

Где: Одинцово, Центральный городской парк, ул. Маршала Жукова, 28

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Конкурс талантов в 15:00.

Консультации ветэксперта.

Экспресс-услуги от груминг-эксперта.

Аквагрим для всех желающих.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Наша классная фотозона.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем выходной вместе! Ждем вас!