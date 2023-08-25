День города Одинцово

25.08.2023
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День города Одинцово вместе с Четыре Лапы!

Уже 2 сентября жители и гости Одинцово соберутся в Центральном городской парке, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Одинцово!

Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют Вас всеми полюбившейся зоной с активностями!

Когда: 2 сентября
Во сколько: 11:00-17:00
Где: Одинцово, Центральный городской парк, ул. Маршала Жукова, 28

Вас ждут:

  • Развлекательная программа и увлекательные викторины.
  • Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
  • Конкурс талантов в 15:00.
  • Консультации ветэксперта.
  • Экспресс-услуги от груминг-эксперта.
  • Аквагрим для всех желающих.
  • Дог-бар с угощениями для хвостиков.
  • Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
  • Наша классная фотозона.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем выходной вместе! Ждем вас!