День Эрмитажного кота

Компания Четыре Лапы помогает котам Эрмитажа!

А Вы знали, что коты содержатся на территории Зимнего дворца еще со времени его постройки? Именно они, эти отважные четвероногие хищники, защищают бесценные экспонаты Эрмитажа от грызунов.

Компания Четыре Лапы не может не оценить их вклад в сохранение российской культуры. Именно поэтому мы решили оказывать котам Эрмитажа посильную помощь – предоставлять корм и лекарственные препараты.

Ко Дню Эрмитажного кота мы подготовили специальные призы для победителей открытого Общероссийского конкурса рисунков школьников: 27 мая они получат ценные подарки от компании Четыре Лапы.

Открытая программа для детей и их родителей:

13:00 – Открытый конкурс «Мой эрмитажный кот». Роспись деревянных фигур котов. Большой двор Зимнего дворца

13:00 – 18:00 «Там, где живут кошки». Групповые экскурсии в «Кошкин дом». Подвал Зимнего дворца

13:00 – 18:00 «Дворцовый зверинец: кошки маленькие и большие», игра-путешествие. Залы Главного музейного комплекса

13:00 – 18:00 Пространство «Творчество. О котах и для котов». Мастер-классы, викторины и конкурсы от партнёров программы «Эрмитажные коты». Большой двор Зимнего дворца

13:00 – 16:00 Зона отправки открыток с эрмитажными котами от «Почты России». Большой двор Зимнего дворца

Когда: 27 мая

Где: Эрмитаж Дворцовая набережная, 38

Во сколько: с 13.00 до 18.00