Дегустация кормов Ownat Classic
Ждём Вас на Гастрономический фестиваль в МЕГА Химки 13 и 14 августа для дегустации кормов Ownat Classic!
Ваши питомцы смогут попробовать и оценить вкусный и полезный корм, приготовленный с использованием натуральных ингредиентов и свежего мяса (до 10%). Приходите с питомцем или возьмите пробник корма Ownat Classic с собой.
Напоминаем, что в августе при покупке корма Ownat на сумму от 2999 рублей Вы получаете подарок - бак для хранения корма! Количество подарков ограничено. Уточняйте наличие в зоомагазинах
В акции участвуют:
1. Cухой корм для взрослых собак мелких пород с курицей.
2. Сухой корм для собак всех пород с уткой.
Встречаемся на дегустационным корнере Четыре Лапы в фудкорте МЕГА Химки
Когда: 13 и 14 августа.
Во сколько: с 12:00 до 19:00.
Где: Фудкорт Мега Химки.