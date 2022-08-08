Дегустация кормов Ownat Classic

Ждём Вас на Гастрономический фестиваль в МЕГА Химки 13 и 14 августа для дегустации кормов Ownat Classic!

Ваши питомцы смогут попробовать и оценить вкусный и полезный корм, приготовленный с использованием натуральных ингредиентов и свежего мяса (до 10%). Приходите с питомцем или возьмите пробник корма Ownat Classic с собой.

Напоминаем, что в августе при покупке корма Ownat на сумму от 2999 рублей Вы получаете подарок - бак для хранения корма! Количество подарков ограничено. Уточняйте наличие в зоомагазинах

В акции участвуют:

1. Cухой корм для взрослых собак мелких пород с курицей.

2. Сухой корм для собак всех пород с уткой.

Встречаемся на дегустационным корнере Четыре Лапы в фудкорте МЕГА Химки

Когда: 13 и 14 августа.

Во сколько: с 12:00 до 19:00.

Где: Фудкорт Мега Химки.