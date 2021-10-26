Дарим месяц подписки IVI
IVI.ru – крупнейший онлайн-кинотеатр фильмов, сериалов и мультфильмов. Покупайте товары для питомцев в 4lapy.ru и получите бесплатный доступ к сервису на 1 месяц!
Как получить бесплатный месяц подписки в подарок?
1. С 26 октября по 15 ноября 2021 года совершите покупку на сумму от 1500 рублей на сайте 4lapy.ru или мобильном приложении «Четыре Лапы» и получите месяц подписки IVI в подарок!
2. После совершения покупки на адрес электронной почты, указанной в личном кабинете, придет письмо с промокодом.
3. Для активации промокода, пройдите по ссылке.
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*Срок активации промокода – 15.12.2021.
**1 месяц подписки IVI равен 30 дням.
***На момент активации кода у пользователя не должно быть действующей подписки. Пользователь не должен быть участником других акций в отношении подписки в предыдущие 180 дней. Необходимо указать данные банковской карты Пользователя. Услуги предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса IVI и Правилами использования сертификатов.