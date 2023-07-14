Дарим билеты в кино!

Ура!

Рады сообщить, что совсем скоро на большие экраны выйдет новый фильм про четвероногих друзей! Совместно с кинопрокатной компанией «Капелла Фильм» мы хотим порадовать Вас и пригласить поучаствовать в розыгрыше билетов на эксклюзивный предпремьерный показ фильма «Хвостатые пришельцы», который пройдет 23 июля В КИНОТЕАТРЕ «ФОРМУЛА КИНО» В ТЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» (г. Москва, Площадь Киевского вокзала, 2)

Для того чтобы автоматически стать участником розыгрыша, совершите покупку с 15 по 20 июля на сумму от 1000 рублей в наших розничных магазинах*. 21 июля случайным образом будут выбраны 70 победителей, которым мы подарим по два пригласительных билета на закрытую предпремьеру!

*Список магазинов, участвующих в акции:

1. г. Москва, ул. Часовая, д.11 стр.4

2. г. Москва, ул. Скобелевская, д. 14

3. г. Москва, ул. Поляны, д. 5

4. г. Москва, ул. Митинская, д. 36

5. г. Москва, ул. Мастеркова, д. 1

6. г. Москва, ТЦ «Косино», ул. Святоозерская д.1А

7. г. Москва, Рублевское ш., д. 28, к. 1

8. г. Москва, ТЦ «Глобус», Новорижское ш., 22 км, вл. 1, стр. 1

9. г. Москва, ул. Уссурийская, д. 9

10. г. Москва, ТЦ «Щука», ул. Щукинская, д. 42

ВНИМАНИЕ: В РОЗЫГРЫШЕ УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦЫ БОНУСНЫХ КАРТ ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ!