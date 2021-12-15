Christmas Party

Мы приглашаем вас на самый атмосферный Christmas Fashion Show!

Мы знаем, что многие из вас влюбились в ободки с оленьими рогами и в костюмы снеговика и моряка из нашей коллекции. 25 и 26 декабря, в Москве и в Санкт-Петербурге у вас будет уникальная возможность продемонстрировать насколько прекрасно шапочки Деда Мороза и свитерочки с оленями подходят вашему четвероногому любимцу!

Также в этот день вас ждут:

1. Модная фотосессия на фоне новогоднего дождика с возможностью печати фото на память.

2. Вкусные сладкие угощения.

3. Бесплатный аквагрим (мы запаслись блёстками!)

4. Новогоднее настроение и новогодние подарочки.

А если вы хотите принять участие в качестве модели и пройтись по подиуму вместе с пушистой звездой всех новогодних вечеринок – просто заполните заявку. Спешите, количество мест ограничено!

Убедительно просим вас не забывать маски! Если это все же произошло, обратитесь к нашим консультантам, которые с удовольствием предоставят их вам.

Дата: 25 декабря 2021 года.

Время: 13:00.

Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», - 1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Дата: 26 декабря 2021 года.

Время: 13:00.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Центр Здоровья Питомца «Четыре Лапы», пр-т Просвещения 74, корпус 2.