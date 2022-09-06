Четыре Лапы - в Волгограде!
Четыре Лапы в Вашем городе!
10 сентября, в День города-героя, жителей и гостей Волгограда ждет грандиозная программа от компании Четыре Лапы. Вы сможете принять участие в беспроигрышной лотерее, фэшн-шоу, встретиться с любимым блогером и многое другое. И, конечно, отлично провести время не только с семьей, но и с четвероногим другом!
Вас ждут:
Беспроигрышная лотерея с 12:00 до 19:00
Те, кто скачает мобильное приложение Четыре Лапы и заполнит данные о любимце, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее.
Увлекательный квест с 12:00 до 19:00
Вы и Ваш питомец - настоящие любители ребусов и загадок? Пройдите квест и получите подарок!
Фан-встреча с блогером в 14:00
Любимый блогер ближе, чем Вы думаете! Хотите спросить у него все, что Вас давно интересовало? Или просто сфотографироваться? С нами это возможно!
Фэшн-Шоу в 15:00
Приобретите в наших магазинах любой наряд из новой осенней коллекции, дополните образ питомца оригинальными аксессуарами, пройдитесь по красной ковровой дорожке и получите подарок!
Дог-шоу и аджилити с 12:00 до 19:00
Давно хотели научить любимца сложным трюкам? Посмотрите вместе с ним, как это делают профессионалы, а затем потренируйтесь в зоне аджилити!
Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца с 12:00 до 19:00
Яркий аквагрим для Вас и оригинальная прическа для питомца - это то, что поднимет настроение в осенний день!
Консультации ветэксперта и экспресс-груминг с 12:00 до 19:00
Вы сможете получить бесплатную первичную консультацию от наших специалистов, которые помогут составить план питания, постричь коготки и почистить ушки.
Где: г. Волгоград, Парк Культуры и Отдыха.
Когда: 10 сентября.
Во сколько: с 12:00 до 19:00.
Вход: свободный. Регистрация необходима только на Фэшн Шоу.