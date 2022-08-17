Четыре Лапы в Вашем городе!
Четыре Лапы - в Ярославле!
20 августа Четыре Лапы порадует жителей Ярославля и гостей города увлекательной развлекательной программой, в том числе - различными активностями для детей и взрослых, встречами с блогерами, фэшн-шоу, беспроигрышной лотереей. В этот день не обойдется без скидок и приятных подарков. Можно прийти всей семьей и, конечно, взять с собой питомца!
Вас ждут:
Беспроигрышная лотерея с 12:00 до 19:00
Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!
Увлекательный квест с 12:00 до 19:00
Уверены, что справитесь с любой, даже самой сложной загадкой? Выполните все задания и получите приятный подарок для питомца.
Фан-встреча с блогером в 14:00
Сфотографируйтесь с любимым блогером и снимите совместный видеоролик для социальных сетей.
Фэшн-Шоу в 17:00
Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите 500 бонусных баллов на карту Четыре Лапы!
Дог-шоу и аджилити с 12:00 до 19:00
Здесь Вашего питомца научат самым сложным трюкам и командам, чтобы он удивлял своими способностями окружающих.
Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца с 12:00 до 19:00
Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа!
Консультации ветэксперта и экспресс-груминг с 12:00 до 19:00
Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, подберут индивидуальный план питания питомцу.
Где: г. Ярославль, Парк Юбилейный.
Когда: 20 августа.
Во сколько: с 12:00 до 19:00.
Вход: свободный. Регистрация необходима только на Фэшн Шоу.