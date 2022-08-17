Четыре Лапы в Вашем городе!

Четыре Лапы - в Ярославле!

20 августа Четыре Лапы порадует жителей Ярославля и гостей города увлекательной развлекательной программой, в том числе - различными активностями для детей и взрослых, встречами с блогерами, фэшн-шоу, беспроигрышной лотереей. В этот день не обойдется без скидок и приятных подарков. Можно прийти всей семьей и, конечно, взять с собой питомца!

Вас ждут:

Беспроигрышная лотерея с 12:00 до 19:00

Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!

Увлекательный квест с 12:00 до 19:00

Уверены, что справитесь с любой, даже самой сложной загадкой? Выполните все задания и получите приятный подарок для питомца.

Фан-встреча с блогером в 14:00

Сфотографируйтесь с любимым блогером и снимите совместный видеоролик для социальных сетей.

Фэшн-Шоу в 17:00

Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите 500 бонусных баллов на карту Четыре Лапы!

Дог-шоу и аджилити с 12:00 до 19:00

Здесь Вашего питомца научат самым сложным трюкам и командам, чтобы он удивлял своими способностями окружающих.

Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца с 12:00 до 19:00

Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа!

Консультации ветэксперта и экспресс-груминг с 12:00 до 19:00

Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, подберут индивидуальный план питания питомцу.

Где: г. Ярославль, Парк Юбилейный.

Когда: 20 августа.

Во сколько: с 12:00 до 19:00.

Вход: свободный. Регистрация необходима только на Фэшн Шоу.