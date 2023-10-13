Четыре Лапы на RE.FEST 2023!
13.10.2023
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RE.FEST.2023 – это фестиваль о здоровом образе жизни, велнесе, полезных привычках, экокультуре и осознанном потреблении. И, конечно, Четыре Лапы не могут пропустить такое событие, ведь наши стремления так схожи!
На RE.FESTе Вы сможете посетить множество мастер-классов, перенять опыт и знания лучших спикеров, послушать хорошую музыку и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!
Вас ждут:
- Полезные лекции от наших спикеров
- Хенд-мейд мастер-классы
- Аджилити зона и консультация кинолога
- Эко-фотозона для памятных фотографий
- Маркет со всем необходимым для Ваших хвостиков
Билеты можно приобрести по ссылке: ЗДЕСЬ
Промокод со скидкой 10%: 4LAPY
До встречи на RE.FEST.2023!