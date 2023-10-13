Четыре Лапы на RE.FEST 2023!

RE.FEST.2023 – это фестиваль о здоровом образе жизни, велнесе, полезных привычках, экокультуре и осознанном потреблении. И, конечно, Четыре Лапы не могут пропустить такое событие, ведь наши стремления так схожи!



На RE.FESTе Вы сможете посетить множество мастер-классов, перенять опыт и знания лучших спикеров, послушать хорошую музыку и просто классно провести время с любимцем, ведь ему тоже будет чем заняться!

Вас ждут:

Полезные лекции от наших спикеров

Хенд-мейд мастер-классы

Аджилити зона и консультация кинолога

Эко-фотозона для памятных фотографий

Маркет со всем необходимым для Ваших хвостиков

Билеты можно приобрести по ссылке: ЗДЕСЬ

Промокод со скидкой 10%: 4LAPY

До встречи на RE.FEST.2023!

