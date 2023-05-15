Четыре лапы на дне города Ярославль
Четыре Лапы — в Ярославле!
27 мая Четыре Лапы приглашают Вас вместе отпраздновать день рождения любимого города! В этот день мы порадуем Вас активностями для детей и взрослых, встречей с блогером, фэшн-шоу, беспроигрышной лотереей и многим другим. Без приятных подарков не останется никто! Приходите всей семьёй, приглашайте друзей, и, конечно, берите своих хвостиков провести этот выходной вместе!
Где: г. Ярославль, Бутусовский парк.
Когда: 27 мая.
Во сколько: с 12:00 до 18:00.
Вход: свободный. Регистрация необходима только на модный показ.
Программа мероприятия:
с 12:00 до 18:00:
Дог-шоу и аджилити
Научите Вашего хвостика новым командам и трюкам, ведь учиться с нашими кинологами так весело! Вы точно удивите окружающих новыми умениями Вашего друга.
Консультации ветэксперта и экспресс-груминг
Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, приведут шёрстку в опрятный вид и подберут индивидуальный план питания Вашему питомцу.
Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца
Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа и безопасное блеск-тату
Беспроигрышная лотерея
Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!
А также:
13:00 — Мастер-класс «Роспись деревянных значков»
Поучаствуйте в мастер-классе — выберете себе значок по вкусу и распишите под руководством художника. Значок можно прикрепить к одежде или к рюкзаку.
14:00 — Фан-встреча с блогером @Chapitosiki
Сфотографируйтесь с любимым блогером или снимите совместный видеоролик для социальных сетей.
15:00 — Модный показ
Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите приятные подарки и скидки на товары Четыре Лапы!
Регистрация по ссылке: