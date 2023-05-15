Четыре лапы на дне города Ярославль

Четыре Лапы — в Ярославле!

27 мая Четыре Лапы приглашают Вас вместе отпраздновать день рождения любимого города! В этот день мы порадуем Вас активностями для детей и взрослых, встречей с блогером, фэшн-шоу, беспроигрышной лотереей и многим другим. Без приятных подарков не останется никто! Приходите всей семьёй, приглашайте друзей, и, конечно, берите своих хвостиков провести этот выходной вместе!

Где: г. Ярославль, Бутусовский парк.

Когда: 27 мая.

Во сколько: с 12:00 до 18:00.

Вход: свободный. Регистрация необходима только на модный показ.

Программа мероприятия:

с 12:00 до 18:00:

Дог-шоу и аджилити

Научите Вашего хвостика новым командам и трюкам, ведь учиться с нашими кинологами так весело! Вы точно удивите окружающих новыми умениями Вашего друга.

Консультации ветэксперта и экспресс-груминг

Здесь бесплатно подстригут коготки, почистят ушки, приведут шёрстку в опрятный вид и подберут индивидуальный план питания Вашему питомцу.

Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца

Добавьте красок в этот праздничный день! Для Вас – яркий аквагрим, для питомца – оригинальная прическа и безопасное блеск-тату

Беспроигрышная лотерея

Примите участие в беспроигрышной лотерее! Просто скачайте мобильное приложение Четыре Лапы, заполните данные о питомце и получите подарок!

А также:

13:00 — Мастер-класс «Роспись деревянных значков»

Поучаствуйте в мастер-классе — выберете себе значок по вкусу и распишите под руководством художника. Значок можно прикрепить к одежде или к рюкзаку.

14:00 — Фан-встреча с блогером @Chapitosiki

Сфотографируйтесь с любимым блогером или снимите совместный видеоролик для социальных сетей.

15:00 — Модный показ

Создайте яркий летний образ для питомца, станьте звездами модного подиума и получите приятные подарки и скидки на товары Четыре Лапы!

Регистрация по ссылке: