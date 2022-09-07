Четыре Лапы на Дне города Москвы!

9, 10 и 11 сентября столица отметит 875-летие. Компания Четыре Лапы будет принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Москвы.

Встречаемся на Тверском бульваре на Fashion маркете с 9 по 11 сентября, где Вас будут ждать мобильный магазин для питомцев с самыми модными новинками этой осени и лаунж-зона для отдыха.

Также Вы сможете послушать лекции от нашего эксперта, кинолога Ольги Аносовой:

1. 10 сентября в 14:00 «Начальная дрессировка: часто совершаемые ошибки».

2. 10 сентября в 16:00 «Социализация собак в большом городе».

3. 11 сентября в 15:00 «Дог-фитнес: зарядка для собак».

4. 11 сентября в 17:00 «Дрессировка взрослых собак: если Вы стали пет-родителем взрослой собаки».

А 11 сентября в 14:00 пройдет наше традиционное и любимое фэшн-шоу. Подберите для питомца стильный осенний образ для города и пройдитесь вместе с ним по красной ковровой дорожке.

Ждем Вас!