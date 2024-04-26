Четыре Лапы и Кармитт в поддержку экологии

Друзья, мы в Четыре Лапы поддерживаем разумное и экологичное потребление и рады вам сообщить добрую новость – теперь мы сотрудничаем с проектом Karmitt.

Karmitt — это фрисайклинг-платформа, на которой можно отдавать и находить любые вещи бесплатно. Чем больше вещей найдут новый дом, тем меньше попадут в окружающую среду.

Проект начал активную работу весной 2022 года. Сейчас на платформе более 75 тысяч пользователей и тысячи активных объявлений в 16 категориях для удобной навигации.

У платформы есть сайт и мобильное приложение для iOS и Android.

Как все работает

Вы размещаете объявление и во встроенном чате общаетесь с теми, кто готов забрать вещь, которую вы отдаете.

Вещи, размещенные на платформе, отдаются бесплатно, однако имеют условную стоимость – 1 кармитт, внутренний балл платформы. Кармитты можно использовать, чтобы забрать понравившиеся вещи или обменивать их на предложения от партнеров проекта.

Категория «Добро»

Для вовлеченности в благотворительные и волонтерские акции на платформу Karmitt добавлена категория «Добро», в которой в том числе будет размещена информация об эко-проекте Четыре Лапы по сбору упаковок от сухого корма.

В режиме карты вы сможете легко находить ближайший к вам контейнер для сдачи использованных упаковок, которые будут направлены на переработку. Переработанный пластик пойдет на изготовление оборудования для кинологических площадок.

Давайте вместе заботиться об экологии и внедрять в нашу жизнь осознанное потребление!

* «Реклама». Рекламодатель: ООО «Кармитт» ИНН: 7713471742 Юридический адрес: 127644, Россия, г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, офис эт 2, пом. 1, ком. 36а erid: 2VtzqvPQjap