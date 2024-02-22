Приглашаем на Чемпионаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ездовым видам спорта (снежные дисциплины).

Что можно делать зимой? Наслаждаться снегом, гулять на свежем воздухе, участвовать в зимних забавах – словом, отлично проводить время с семьей и любимым питомцем.

Как насчет того, чтобы посетить Чемпионаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области по снежным дисциплинам ездовых видов спорта, которые пройдут 24-25 февраля? Четвероногие спортсмены уже готовы продемонстрировать свои навыки и умения, но им очень нужна поддержка зрителей!

Приходите поболеть за собак и их пет-родителей, посмотреть, как проходят соревнования, пообщаться и поднять настроение.

Уверены, что ездовые виды спорта не оставят Вас равнодушными – Вы влюбитесь в них раз и навсегда.

Мы ждем Вас!