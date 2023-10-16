Чемпионат «Звезда Черноземья-2023» в Воронеже
16.10.2023
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Приглашаем на чемпионат «Звезда Черноземья-2023» в Воронеже!
21 и 22 октября в Воронеже пройдет Чемпионат и Первенство Воронежской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Звезда Черноземья-2023», партнером которого выступит компания Четыре Лапы.
Приглашаем Вас всей семьей провести время на свежем воздухе и своими глазами увидеть этот праздник спорта! В программе – заезды команд со всех уголков страны, детские, юниорские и профессиональные состязания, эстафеты и гонки-комбинации!
Вход свободный.
Реклама. РФСОО «ФЕС ВО». ИНН 3665147672, Адрес: 394091, г. Воронеж, ул. Новая, д. 15А. 2VtzqwEUJBe