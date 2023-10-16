Приглашаем на чемпионат «Звезда Черноземья-2023» в Воронеже!

21 и 22 октября в Воронеже пройдет Чемпионат и Первенство Воронежской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Звезда Черноземья-2023», партнером которого выступит компания Четыре Лапы.

Приглашаем Вас всей семьей провести время на свежем воздухе и своими глазами увидеть этот праздник спорта! В программе – заезды команд со всех уголков страны, детские, юниорские и профессиональные состязания, эстафеты и гонки-комбинации!

Вход свободный.

Реклама. РФСОО «ФЕС ВО». ИНН 3665147672, Адрес: 394091, г. Воронеж, ул. Новая, д. 15А. 2VtzqwEUJBe