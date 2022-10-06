Приглашаем на чемпионат «Звезда Черноземья-2022» в Воронеже!

8 и 9 октября в Воронеже пройдет Чемпионат и Первенство Воронежской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Звезда Черноземья - 2022», партнерами которого выступит компания Четыре Лапы.

Приглашаем Вас всей семьей провести время на свежем воздухе и своими глазами увидеть этот праздник спорта! В программе - заезды команд со всех уголков страны, детские, юниорские и профессиональные состязания, эстафеты и гонки-комбинации!

В эти дни Вас ждет множество активностей от компании Четыре Лапы:

1. Дегустация кормов Unica Natura и Dog&Dog Wild.

2. Бесплатные консультации ветеринарного врача.

3. Экспресс-груминг.

4. Зона аджилити и профессиональный кинолог.

5. Увлекательный квест.

6. Беспроигрышная лотерея.

7. Фотозона.

8. и многое другое!

Где: Воронеж, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик».

Когда: 8 и 9 октября.