Чемпионат «Звезда Черноземья-2022» в Воронеже
Приглашаем на чемпионат «Звезда Черноземья-2022» в Воронеже!
8 и 9 октября в Воронеже пройдет Чемпионат и Первенство Воронежской области по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Звезда Черноземья - 2022», партнерами которого выступит компания Четыре Лапы.
Приглашаем Вас всей семьей провести время на свежем воздухе и своими глазами увидеть этот праздник спорта! В программе - заезды команд со всех уголков страны, детские, юниорские и профессиональные состязания, эстафеты и гонки-комбинации!
В эти дни Вас ждет множество активностей от компании Четыре Лапы:
1. Дегустация кормов Unica Natura и Dog&Dog Wild.
2. Бесплатные консультации ветеринарного врача.
3. Экспресс-груминг.
4. Зона аджилити и профессиональный кинолог.
5. Увлекательный квест.
6. Беспроигрышная лотерея.
7. Фотозона.
8. и многое другое!
Где: Воронеж, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик».
Когда: 8 и 9 октября.