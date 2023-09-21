Чемпионат Санкт-Петербурга по обидиенс
21.09.2023
23
Приглашаем на Чемпионат Санкт-Петербурга по обидиенс!
Обидиенс – это сложный кинологический спорт, ведь главное здесь – полное взаимопонимание между собакой и ее владельцем. Четвероногий спортсмен должен проявить ловкость и смекалку, а его пет-родитель – умение взаимодействовать со своим питомцем. Только тогда, в случае слаженной работы, команду ждет успех!
Вы хотите посмотреть, как проходят соревнования?
Приглашаем на Чемпионат по обидиенс, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.
Приходите поболеть за участников, берите с собой питомца – может быть, в следующем году вы тоже примите участие и станете чемпионами?
Ждем вас!