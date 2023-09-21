Приглашаем на Чемпионат Санкт-Петербурга по обидиенс!

Обидиенс – это сложный кинологический спорт, ведь главное здесь – полное взаимопонимание между собакой и ее владельцем. Четвероногий спортсмен должен проявить ловкость и смекалку, а его пет-родитель – умение взаимодействовать со своим питомцем. Только тогда, в случае слаженной работы, команду ждет успех!

Вы хотите посмотреть, как проходят соревнования?

Приглашаем на Чемпионат по обидиенс, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Приходите поболеть за участников, берите с собой питомца – может быть, в следующем году вы тоже примите участие и станете чемпионами?

Ждем вас!